Lazio, piace Fagioli: Sarri a cena con Lotito

ROMA - Un top club mondiale. Lotito preferirebbe cedere Milinkovic all’estero, è risaputo, per monetizzare al massimo il suo cartellino. Manchester United e Paris Saint Germain sono nell’orbita del gioiello serbo. Kezman, il suo agente, non ha mai escluso la Juve: lo confermava un mese fa, ora si sono convinti tutti. Dipenderà anche dal destino di Paul Pogba, in scadenza con i Red Devils: può tornare alla Juve o andare in Francia. E conterà il prezzo, su cui Lotito sta tirando. Complicato immaginare possa essere superiore ai 60-70 milioni. Secondo diversi operatori di mercato, sarà dura arrivarci. Non girano quei soldi. E allora bisognerà aspettare e vedere, soprattutto cercando di capire quale sarà la strategia scelta dalla Lazio. Sinora, in casi del genere, non sono mai state prese in considerazione contropartite tecniche. Solo cash per cessioni eccellenti.

Fagioli e il nuovo centrocampo della Lazio Qualora a Formello prendessero in esame pedine di scambio, la Juve diventerebbe una naturale pretendente a Milinkovic che a Torino raggiungerebbe suo fratello Vanja, portiere del Torino. C’è un fatto acclarato. La Lazio deve ricostruire il centrocampo, non solo la difesa. Se ne andrà Leiva, in scadenza. Ultime due partite e poi l’addio: tra le opzioni c’è il ritorno al Gremio. Sarri discute con Lotito il rinnovo del contratto e il progetto di ricostruzione, possibilmente pieno di giovani e di italiani. Mau antepone le mosse di mercato al prolungamento sino al 2025, una diretta conseguenza. Il presidente lo incalza. Giovedì si sono visti a cena. Un altro incontro, come preannunciato martedì. Dovrebbe essere stato conviviale, non solo di lavoro, o almeno così hanno fatto sapere a Formello. Le chiacchiere di mercato si sono fermate all’antipasto, tanto per rendere l’idea. Sarri si sarebbe presentato con la moglie Marina. Lotito con Cristina Mezzaroma, first lady Lazio. Un’altra testimonianza, se possibile, del rapporto di stima e della considerazione nei confronti del tecnico, a cui affidarsi per un nuovo ciclo. Sarri, proprio lunedì, tornerà per la prima volta da ex all’Allianz dopo lo scudetto e l’esonero, maturato dopo l’eliminazione Champions nell’estate 2020. Stravede per Nicolò Fagioli, 21 anni, centrocampista di proprietà Juve e in prestito nell’ultima stagione alla Cremonese. Gli potrebbe affidare l’eredità di Leiva? E’ un nome uscito nelle scorse settimane. I bianconeri sono pronti a puntare su Miretti. Fagioli è in scadenza 2023: o rinnova o viene ceduto. Potrebbe essere un nome da Lazio. Vitinha (Porto) è irraggiungibile. Maxime Lopez, play del Sassuolo, ha costi proibitivi. Tare si sarebbe informato su Florian Grillitsh, 26 anni, centrocampista austriaco in scadenza con l’Hoffenheim. A costo zero, sarebbe un affare. Non a caso, è stato accostato anche alla Juve e all’Inter. Ieri in Belgio scrivevano di Casper Nielsen, 28 anni, mezzala danese del Royale Union Saint Gilloise: hanno appena vinto il campionato. Si parla di un interesse concreto della Lazio.