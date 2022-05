Lazio, pronta la rivoluzione: tutti i giocatori che diranno addio

ROMA - Il mercato della Lazio sarà incentrato su 7-8 colpi, questa è la linea di Maurizio Sarri per continuare insieme il progetto. Lotito e Tare a lavoro, si studia il piano acquisti con alcuni obiettivi mirati e funzionali al progetto del tecnico. Ma non solo: lunga la lista degli addii in estate. A partire dalla porta. Thomas Strakosha non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno, su di lui ci sarebbe il Fulham. Discorso simile per Luiz Felipe (vicinissimo al Betis Siviglia) che non ha rinnovato e andrà via a zero. Leiva è l’altro giocatore titolare con la valigia pronta: fine contratto, è pronto a ritornare in Brasile. Radu, in scadenza anche lui, potrebbe rinnovare per un altro anno come fatto la scorsa estate.