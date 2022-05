Lazio, Muriqi pronto a rientrare. Ma prima deve salvare il Maiorca

SPAGNA - Messaggio chiaro di Vedat Muriqi a tutti i tifosi del Maiorca: “Andiamo a combattere sino alla fine!”. Gli spagnoli, capitanati dall’attaccante in prestito dalla Lazio, si giocano la permanenza in Liga all’ultimo respiro. Domenica sera sfida all’Osasuna che non ha più nulla da chiedere alla propria stagione. Impossibile sbagliare. L’ultimo successo con il Rayo Vallecano che ha lasciato i giochi aperti sino alla fine porta ancora la firma del Pirata (suo il primo gol, decisivo quello di Abdon Prats dopo il momentaneo pareggio del senegalese Pathé Ciss). Il bilancio del kosovaro non è affatto male: 16 presenze, 5 reti e 2 assist. In sei mesi ha superato di molto lo score di due anni in biancoceleste. Difficile comunque che il Maiorca lo riscatti anche con la permanenza in Liga. Muriqi tornerà a Roma, poi cercherà una nuova sistemazione. Il futuro sembra segnato.