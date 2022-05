Lazio, senti Jony: “Voglio rimanere allo Sporting Gijón”

ROMA - Segnale chiaro di Jony, oggi ancora in prestito dalla Lazio allo Sporting Gijón. Trasferimento andato in scena a gennaio, in Spagna l’esterno ha totalizzato appena 6 presenze. Tanti, troppi infortuni. Eppure, nonostante abbia visto poco i campi della Liga 2, sogna di rimanere nel club: “Qui sono felice. Non sarebbe un problema per me continuare allo Sporting. Non importa se si tratta di seconda o prima divisione. Lo Sporting è la mia casa. Non devo dimostrare il mio impegno. Farò di tutto per rimanere qui sapendo che ho un contratto con la Lazio. Per quanto mi riguarda sono assolutamente favorevole a restare”, le sue parole rilasciate da El Desmarque. Andrà trovata una soluzione con la Lazio, visto che il contratto biancoceleste è sino al 30 giugno 2023. Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro.