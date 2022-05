Lazio, Marcos Antonio si allena da solo: attende il via libera

BRASILE - Ora et labora, prega e lavora. Marcos Antonio si allena in solitaria a casa, da solo. Nel tempo libero va in chiesa, è religiosissimo. Il centrocampista dello Shakhtar Donetsk ha lasciato l’Ucraina quando è iniziata la guerra. Ha fatto ritorno in Brasile, il campo non lo ha più visto. Ma continua a sudare per farsi trovare pronto: c’è la Lazio nel suo futuro. Operazione da circa 9 milioni di euro quella che porterà il giocatore alla corte di Sarri.