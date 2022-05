Lazio, c'è il sì di Carnesecchi: è lui il prescelto di Sarri per la porta

ROMA - Non solo Marcos Antonio e Alessio Romagnoli. Con Strakosha ormai destinato a partire, Igli Tare avrebbe individuato in Marco Carnesecchi dell’Atalanta il profilo ideale per blindare i pali della formazione di Maurizio Sarri. La Lazio è in contatto da diverso tempo con il manager Carpeggiani e l'estremo difensore classe 2000 avrebbe già dato il suo assenso alla destinazione biancoceleste. Lotito deve ancora trovare però l’accordo con Percassi, che parte da una valutazione di almeno 15 milioni. La Lazio dal proprio canto avrebbe formulato una prima offerta da 9 milioni più bonus. Carnesecchi nelle idee di Sarri sarebbe l'ideale per impostare un lungo futuro blindando la porta. Ha 21 anni e tutta una carriera davanti. Oltre ad un talento difficilmente discutibile. I primi sondaggi - ecco il retroscena - risalgono ad agosto scorso. Da gennaio in poi il nome è diventato caldo e la Lazio si è mossa per strapparlo alla folta concorrenza. E’ il portiere dell’under 21 e dopo una stagione di grande successo in prestito alla Cremonese in Serie B - culminata con una storica promozione in A dopo 26 anni - sogna di diventare un big in Nazionale maggiore.