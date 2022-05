“Il Maiorca vuole riscattare Muriqi dalla Lazio”

SPAGNA - Vedat Muriqi eroe in sei mesi a Maiorca. Salvezza conquistata grazie anche al suo apporto fatto di cinque gol e due assist. Il giocatore arrivato a gennaio in prestito dalla Lazio potrebbe anche rimanere. I tifosi sognano la sua permanenza, addirittura gli hanno dedicato il coro “Vedat resta”. E il Pirata, davanti a così tanto entusiasmo, si è scatenato tra urla e salti. Si è ritrovato, ma il futuro resta incerto. El Diario de Mallorca però, rilancia: ci sarebbe già una trattativa tra il club spagnolo e la Lazio per esercitare il diritto di riscatto. A gennaio era stato fissato a 12 milioni di euro, una cifra importante. La squadra delle Baleari punterebbe a uno sconto per acquistare l’attaccante a titolo definitivo. Vedat non rientra più nei piani della Lazio, ma Lotito vorrebbe comunque rientrare dei quasi 20 milioni spesi nell’estate del 2020 per portarlo a Formello.