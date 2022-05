Lazio, Chust è vicino: ecco il saluto al Cadice

SPAGNA - Il sostituto di Luiz Felipe si chiama Victor Chust. Classe duemila, difensore cresciuto nel Castilla, seconda squadra del Real Madrid. In questa stagione ha giocato in prestito al Cadice, da giorni viene accostato alla Lazio. Arriverebbe a zero. Quest’anno per lui 29 presenze tra Liga e Coppa del Re. É un nazionale Under 21 spagnolo, ha nel curriculum anche due presenze con il Real Madrid dei grandi. Con un messaggio sui social ha salutato il Cadice: “Sarò sempre uno dei vostri”. Per lui pronta una nuova avventura, ci sarebbe la Lazio sullo sfondo. Individuato da Tare per sostituire il partente Luiz Felipe, andrà a rinforzare il reparto difensivo di Sarri in vista della prossima stagione. In Spagna hanno descritto Chust come un talento sicuro. Si ispira a Sergio Ramos e spera un giorno di diventare come l'ex difensore del Real Madrid.