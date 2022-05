Lazio-Sarri, rinnovo fatto: tutte le cifre dell’accordo

ROMA - La Lazio e Maurizio Sarri si stringono la mano ancora una volta. Tutto fatto per il rinnovo, lo ha confermato patron Lotito in una intervista a Sky. Situazione chiusa, si attende solo il comunicato ufficiale. Potrebbe essere diramato nei prossimi giorni. Al momento mancano solo le firme. Per il resto è tutto nero su bianco: nuova scadenza nel 2025, ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus e mercato concordato. Le ultime riflessioni su eventuali clausole di uscita sono state superate: niente vie di fuga. Accordo blindatissimo, senza scappatoie, si esaurirà (salvo divorzi) fra tre anni. Nel contratto in essere è prevista una clausola, scade il 30 maggio, può essere utilizzata solo dal tecnico per liberarsi all’estero. Non è intenzione dell’allenatore.