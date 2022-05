Lazio, strategie in attacco: Cabral può restare

ROMA - Valutazioni in corso in casa Lazio, per la stagione che verrà va trovato sempre un vice Immobile. Si era parlato di Caputo, al momento l’idea sembra essere stata accantonata. In risalita c’è Jovane Cabral, in odore di conferma. Il capoverdiano sembrava destinato al rientro allo Sporting Lisbona, ma c’è anche la possibilità che venga riscattato a 4-5 milioni dopo il 30 giugno, magari ridiscutendo il costo. A Sarri non era piaciuto il suo arrivo in prestito lo scorso gennaio: “Non è adatto a fare l’ala”. A Udine lo aveva lanciato come vice Ciro e all’ultima giornata lo ha inserito di nuovo in quel ruolo. Ha segnato giocando pure una buona partita.