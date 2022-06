Lazio su Ilic, ma spunta il nome di Denis Suarez

ROMA- Più spine che rose, al momento. E’ il mercato della Lazio , in stallo per l’impasse di alcune operazioni e perché appeso anche al futuro di Milinkovic . L’eventuale partenza di Sergej può incrementare il budget di spesa altrimenti bisognerà sperare in off erte low cost, giocatori in scadenza o verosimili tesoretti prodotti dai riscatti dei prestiti (Muriqi e Vavro). Sarri aspetta portiere e difensori , ha promosso l’arrivo di Marcos Antonio da play, avrà bisogno di un sostituto di Sergej se partirà. In avanti, da vice Ciro, si terrà Cabral dopo averlo bocciato, salvo rimorsi di coscienza futuri.

Lazio in cerca di una mezzala

C’è un doppio piano di mercato, uno con la conferma di Milinkovic, uno senza. E non è detto che Luis Alberto resti, ci sono nuovi rumors sul Siviglia. Con i soldi di Sergej si potrebbe puntare qualche giocatore di valore internazionale, uno di questi può essere Loftus Cheek del Chelsea, quantomeno nelle idee di Sarri. Il suo manager, Jonathan Barnett, non ha escluso nessuna possibilità ammettendo che non è semplice rinunciare al Chelsea: «Con Sarri ha un ottimo rapporto». Sarri sperava di avere Allan, da svincolato. Non si libera dall’Everton, almeno per ora: «Non è arrivato alcun segnale. Io penso che il mio destino professionale rimarrà immutato. Resterò all’Everton, per quello che ne so. In Inghilterra ci sto bene, ho la stima di un club del quale sono orgoglioso, con strutture impressionanti e al quale devo rispetto». Ci sono soluzioni meno costose, più facili da concretizzare. Ivan Ilic del Verona è una di questa, ha una valutazione di circa 12 milioni. E’ serbo come Sergej, ha 21 anni, 1,85 di altezza, mezzala, mancino. Potrebbe anche sostituire il Mago. Setti, presidente del Verona, ha fatto capire che sono in ballo più operazioni col suo club: «Io a Lotito ho consigliato cosa fare, la possibilità di fare un’operazione con la Lazio c’è e anche in percentuale abbondante. Forse anche due». E’ spuntato anche il nome di Denis Suarez del Celta Vigo, valutazione 10 milioni. Trequartista, attaccante esterno, è in uscita. Il nome è rimbalzato dalla Spagna, associato anche alla Fiorentina e al Betis. Ha 28 anni, è alto 1,76. E’ cresciuto nelle giovanili di City e Barcellona. Di anno in anno ha giocato nel Siviglia, nel Villarreal e nell’Arsenal.