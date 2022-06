Lazio, da Vavro a Escalante: ecco il tesoretto cessioni

ROMA - La Lazio pronta a fare cassa per sistemare un po’ il bilancio, alleggerire la rosa e aggiustare l’indice di liquidità. Ci sono tre nomi in cima alla lista delle cessioni: Vavro, Muriqi e Escalante. Tre prestiti con diritto di riscatto che non hanno sfigurato nelle loro avventure spagnole e danesi. Per il difensore slovacco il Copenaghen offre 4 milioni di euro. Non di più. La Lazio spera che si arrivi almeno a 4,5. Per il Pirata invece, tutto resta in ballo. Ha l’accordo con il Maiorca che gli garantisce lo stesso stipendio biancoceleste (2,2 milioni più bonus). Gli spagnoli però, vogliono lo sconto sul prezzo del riscatto. Da Roma chiedono 11 milioni per non fare una minusvalenza, dalle Baleari offrono di meno. Capitolo Escalante: è di nuovo richiesto dal Cadice dopo la parentesi all’Alaves. Lotito spera di incassare 3 milioni di euro.