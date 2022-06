“Anche la Lazio sulle tracce di Zanocelo”

ROMA - Una voce arriva dal Brasile. Secondo BolaVip la Lazio sarebbe tra i club interessati a Vinicius Zanocelo, mediano classe 2001 di proprietà del Ferroviaria oggi in prestito al Santos. Centrocampista centrale tutto fisico (alto 185 centimetri) e tecnica, nel giro dell’Under 20 brasiliana, può fare anche il trequartista. In stagione 26 presenze e 4 reti. In patria lo descrivono come uno dei migliori della sua generazione. È in prestito al Santos sino a maggio 2023, ma ci sarebbero diverse squadre già interessate a lui. Si parla di Udinese, Lazio, Betis Siviglia, Siviglia e Hertha Berlino. Da Formello nulla filtra. Si va a caccia di un nuovo regista, ma la Lazio sembra aver orientato il proprio mirino su altri profili. In arrivo Marcos Antonio dallo Shakhtar, altri giocatori a metà campo verranno presi in considerazione in caso di partenza di Luis Alberto o Milinkovic-Savic.