Romagnoli aspetta ma la Lazio così rischia

ROMA - È storia conosciuta. La sala d’attesa di Lotito sfinisce, è un luogo senza tempo. Gli ultimi ad averne avuto accesso sono stati Romagnoli e i suoi manager, ancora in attesa che il presidente si ripresenti. Romagnoli si è dichiarato, si è speso per sposare la Lazio, ha concesso uno sconto sull’ingaggio (da 3,3 milioni a 3). Lotito gli è andato incontro il più possibile, a quanto trapela da Formello, nonostante ritenesse (e ritenga) che i soldi offerti dalla Lazio neppure il Milan glieli ha proposti. Romagnoli non si defila, continua a sperare di giocare nella Lazio, ma il tempo passa, le offerte non gli mancano ed è normale che ascolti tutti essendo in scadenza tra poche settimane. Con il Milan la separazione si avvicina nonostante l’insediamento di RedBird, nuovo proprietario. Non ci sono segnali di avvicinamento, almeno per ora. Nessuno si sente di escludere l’inserimento della Juve, che mai si è palesata. E a sorpresa è spuntato l’interesse del Monza, della coppia Berlusconi-Galliani. Romagnoli ha 27 anni, vuole continuare a giocare ad alti livelli e in Europa. Rinuncia alla Champions per la Lazio, amore di una vita. Per quanto il Monza abbia ambizioni diverse da una semplice neopromossa, l’intenzione del difensore è scegliere una destinazione più rinomata. Le riflessioni continuano.

Lazio, i precedenti Con la Lazio, dopo l’ultimo incontro datato 18 maggio, ci sono stati solo contatti telefonici, poi è calato il silenzio. Romagnoli aspettava il rilancio preannunciato da Lotito, da più di 2,5 milioni. Un accordo forse si può trovare a metà strada, intorno ai 2,7-2,8 milioni. Freme Sarri, fremono i tifosi. Romagnoli è diventato una telenovela. Non è solo una questione legata all’ingaggio, anche all’uscita di Acerbi. Il difensore ha ribadito la volontà di partire, aspetta un segnale dalle big del Nord. Si riparla della Juve e Inzaghi lo considera tra le opzioni per la difesa, in primis per il dopo-Bastoni. Romagnoli è un parametro zero, da un momento all’altro può piazzarsi, è questo il rischio che corre la Lazio, abituata ad impostare mercati ad incastro.