Lazio, infortunio per Carnesecchi: la trattativa può bloccarsi

ROMA - Un infortunio che proprio non ci voleva. Marco Carnesecchi , obiettivo numero uno per la porta della Lazio, si è fatto male durante l’allenamento dell’Under 21. Infortunio alla spalla, in giornata effettuerà dei controlli. Le prime notizie riportano una possibile lussazione, ma c’è attesa per il bollettino medico . Si corre il rischio di un'operazione e dunque di 2-3 mesi di stop.

La trattativa Carnesecchi

Il giovane portiere dell’Atalanta in prestito nell’ultima stagione alla Cremonese è il preferito di Maurizio Sarri per il ruolo di numero uno. In caso di stop lungo però, le priorità di mercato a Formello potrebbero cambiare. A meno che il tecnico non decida di iniziare la stagione con Reina tra i pali per poi aspettare il ritorno di Carnesecchi. Al momento tutte ipotesi. Tra le alternative c’è Vicario dell’Empoli. Il club toscano lo riscatterà dal Cagliari. A Formello attendono notizie positive, il giovane portiere di proprietà dell'Atalanta resta l'obiettivo numero uno.