Marchegiani: “Lazio, prendi Carnesecchi. Sull’infortunio…”

ROMA - “Detto che la spalla per un portiere è un'articolazione molto delicata, Carnesecchi è giovane e non vedo motivo per cui non debba recuperare benissimo e gli auguriamo molto in fretta”. Luca Marchegiani, ai microfoni di Sky, non ha dubbi sulle qualità dell’estremo difensore di proprietà dell’Atalanta e in orbita Lazio. L’ex portiere biancoceleste ha poi continuato: “A me piace tantissimo e se fossi la Lazio punterei forte su di lui. Non so quanto l'Atalanta sia disposta a privarsene, è un portiere che ha cresciuto nel settore giovanile e sta facendo crescere nella maniera giusta, dandogli degli step successivi e facendogli prendere quell'esperienza che serve per cimentarsi ai massimi livelli. Però se l'Atalanta lo cede, la Lazio deve prenderlo". I biancocelesti attendono l'esito dei controlli alla spalla, poi avanti con la trattativa. Carnesecchi resta ancora il favorito numero uno per ereditare la maglia di Strakosha.