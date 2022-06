Lazio-Cabral, futuro sempre incerto: lo Sporting mette pressione

ROMA - Il futuro di Jovane Cabral alla Lazio rimane tutto da scoprire. In ballo c’è il riscatto dallo Sporting Lisbona dopo i sei mesi di prestito e appena una manciata di minuti in campo. Eppure il capoverdiano potrebbe essere confermato: nell’ultima partita contro il Verona ha segnato e dimostrato molto impegno. In più ha dalla sua il periodo di ambientamento già trascorso con Sarri. La Lazio vorrebbe rinegoziare nuove cifre con lo Sporting Lisbona, ma i portoghesi hanno fretta di chiudere la cessione a titolo definitivo e sono pronti a valutare altre proposte come quella del Marsiglia. A Formello aspettano, temporeggiano sperando che l’offerta di 5 milioni possa bastare per trattenere Cabral. Il giocatore resta in attesa, in queste ore ha convidiso una foto in maglia biancoceleste riferita al gol contro il Verona. L'esperienza a Roma, per lui, potrebbe anche continuare.