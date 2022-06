Lazio, Marcos Antonio in arrivo: si allena per farsi trovare pronto

ROMA - Non gioca da mesi, Marcos Antonio, ma non ha mai smesso di allenarsi. E la sua preparazione andata in scena in Brasile ha subìto un’accelerazione in vista dell'affare con la Lazio. Il centrocampista dello Shakhtar dovrebbe arrivare a Roma ad inizio della prossima settimana. Lui il prescelto per raccogliere l’eredità di Lucas Leiva.