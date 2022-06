“Il Galatasaray vuole Muriqi dalla Lazio”

ISTANBUL - Il rieletto presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, promette un grande mercato. E secondo Aspor, nel mirino del club di Istanbul ci sarebbe anche Vedat Muriqi. Il Pirata ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito dalla Lazio al Maiorca, in ballo c’è ancora il riscatto. Ma per gli spagnoli sono troppi i 12 milioni di euro pattuiti.

Le voci dalla Turchia

Vedat non ha mai nascosto di voler far ritorno in Turchia dopo la bella esperienza al Fenerbahce. Il Galatasaray sembra essere pronto a mettere sul piatto 16 milioni di euro. Con una proposta del genere, se dovesse essere confermata, cadrebbe di colpo la trattativa tra la Lazio e il Maiorca. Muriqi, impegnato con il Kosovo, al momento non pensa al mercato: “Sono concentrato sulla nazionale, poi mi prenderò una vacanza. Ne ho bisogno, mi sento molto stanco psicologicamente. Ora ho comunque un contratto con la Lazio. Vedremo cosa accadrà”.