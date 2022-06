Lazio, Giordano consiglia: “Mertens sarebbe l’ideale”

ROMA - In casa Lazio tiene banco la questione attaccante. Il mercato deve ancora entrare nel vivo, Sarri ha chiesto interventi in ogni reparto. Ed è iniziata di nuovo la caccia al vice Immobile. Per Cabral il futuro rimane tutto da scoprire e negli ultimi giorni si sono fatti i nomi di Dries Mertens, in uscita dal Napoli e Ciccio Caputo della Sampdoria. Ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano, ha detto la sua: "L'ideale sarebbe Mertens, ma l’attaccante della Sampdoria ha comunque realizzato più di 10 gol in questa stagione. Certo, Mertens rappresenterebbe anche un cambio di mentalità. È un campione ed è importante anche a livello di spogliatoio. Caputo è una soluzione di ripiego che può assolutamente andar bene, per fare il vice Immobile. Con Mertens ci credo ancora. Se dovesse arrivare diventerebbe un grande cambio di mentalità, tipo Pedro. Sono giocatori importanti dentro lo spogliatoio e poi Dries conosce bene Sarri".