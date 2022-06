Lazio, senti Casale: “Aspetto una chiamata. Sarri allenatore top”

ROMA - Nicolò Casale piace alla Lazio almeno da gennaio scorso. In inverno nessun affondo, ora resta in pole tra i difensori chiesti da Sarri per aprire un nuovo ciclo nel reparto arretrato. E il giocatore del Verona, ai microfoni di Sportitalia, strizza l’occhio ai biancocelesti: “Sicuramente ho ricevuto tanti messaggi e ho letto tante notizie. Qualche giorno fa ho parlato con il mio procuratore e mi ha detto di non leggere nessuna notizia e che mi chiamerà lui quando le cose saranno concrete. Fa piacere essere accostato alle grandi squadre, sto aspettando la chiamata”.