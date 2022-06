Lazio, Leiva cerca l’accordo con il Gremio: “Trattativa difficile”

BRASILE - Serve ancora tempo per vedere Lucas Leiva vestito con la maglia del Gremio. E non è detto che l’affare vada in porto. Il giocatore della Lazio in scadenza di contratto si trova in Brasile per passare un po’ di vacanze in famiglia e scoprire il suo futuro. L’intenzione è quella di tornare nel suo primo club. Denis Abrahao, vicepresidente del Gremio, ai microfoni di Gilda ha spiegato la situazione: "Siamo vicini alla chiusura dell'affare? No. È difficile, non ingannerò i tifosi. È una situazione complessa, con molti punti importanti da definire. Spesso mi sento piccolo durante le trattative per i numeri, le scadenze, la qualità dell'atleta, che so che aumenteranno molto. Sappiamo che manca un po' di qualità, ma non manca l'impegno da parte nostra. La trattativa con Lucas è molto difficile, ma continueremo a provarci. Ora ce ne sono altre in corso".