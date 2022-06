Lazio-Pedrinho, vertice decisivo. E Totti s'informa

ROMA - Si chiama Pedrinho Scaramussa, compirà 20 anni il 24 giugno. In Brasile sono sicuri e arrivano conferme dal Santos: la Lazio ha offerto un triennale al terzino sinistro, in scadenza di contratto il 31 dicembre 2022. Tra due settimane, potrà trattare da svincolato per trasferirsi a gennaio del prossimo anno. Le notizie sono due: il ragazzo si trova in queste ore a Napoli per risolvere in modo definitivo la pratica relativa al passaporto italiano che gli permetterebbe di essere tesserato da comunitario. Il papà lo ha accompagnato in Italia ed è anche abbastanza chiara la volontà di tentare l’avventura in Serie A. L’altra notizia è relativa alle manovre del Santos: oggi è prevista una riunione decisiva per valutare il destino di Pedrinho ed eventuali offerte. Il club brasiliano tenterà un rilancio per rinnovare il suo contratto e non perderlo, tra pochi mesi, a parametro zero.

Intreccio Pedrinho può essere il baby per la fascia sinistra di cui si parlava a proposito del mercato di Lotito e Sarri. I siti specializzati segnalano l’appartenenza alla scuderia di Giuliano Bertolucci, lo stesso agente di Leiva e Felipe Anderson. I brasiliani, invece, lo attribuiscono alla D10 Sports. La Lazio può aver presentato un’offerta, sotto forma di modesto indennizzo, per provare a prenderlo con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza. Pedrinho chiede un ingaggio da 240 mila euro a stagione. E’ assai considerato dagli operatori di mercato e ieri pomeriggio, in orbita Santos, è emersa un’altra indiscrezione. L’agenzia di Francesco Totti, ex capitano della Roma in società con Candela, si sarebbe interessata al giocatore e avrebbe chiesto informazioni. Il gancio con il mercato brasiliano sarebbe Aldair. I tre ex giallorossi ieri erano insieme ad Anzio per un evento di padel. Per ora sono voci e arrivano dall’altra parte del mondo, forse per creare interesse intorno a Pedrinho. E il giocatore, accostato in Brasile alla Lazio, potrebbe essere proposto anche ad altri club. Ovvio. Non ha ancora debuttato in prima squadra nel Santos, ma è assai considerato.