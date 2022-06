Lazio, Marcos Antonio in arrivo: l'indizio social che fa felici i tifosi

ROMA - Ha lasciato il Brasile ed è partito alla volta della capitale. Lunedì mattina, alle ore 7.10 è previsto il suo arrivo a Fiumicino, per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura come giocatore della Lazio. Marcos Antonio è il primo acquisto dei biancocelesti in vista della prossima stagione. Il centrocampista scelto da Sarri per sostituire Lucas Leiva e al quale verranno affidate le chiavi del centrocampo.