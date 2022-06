Marcos Antonio fa le visite mediche: “Forza Lazio!”

ROMA - Marcos Antonio in clinica Paideia poco prima delle 8. Puntale, puntualissimo il brasiliano che si è subito lanciato in un “Forza Lazio” prima di entrare nella struttura sanitaria. Seconda tappa della sua iniziale avventura alla Lazio. Dopo lo sbarco di ieri e la visita nel centro sportivo di Formello, l’ex Shakhtar si è presentato per svolgere i test di idoneità. Il contratto di cinque anni è già pronto, verrà firmato nelle prossime ore. La Lazio gli riconoscerà un ingaggio da 900 mila euro, è una cifra che salirà nel corso degli anni fino a raggiungere la soglia di 1,4 milioni. Farà subito ritorno in Brasile per poi ripresentarsi a Roma il prossimo 3 luglio, giorno del raduno programmato da Maurizio Sarri. Il 5 poi, è prevista la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore.