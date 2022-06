Lazio, Vavro si allena con il Copenaghen: aspetta il riscatto

COPENAGHEN - Denis Vavro non perde tempo e si allena con il Copenaghen. Iniziata la preparazione con il club che lo ha accolto in prestito a gennaio dalla Lazio. Il difensore si è rilanciato: ha vinto il campionato danese a maggio, 14 partite di fila da 90 minuti prima della squalifica nella giornata conclusiva contro l’Aalborg. Sogna di rimanere e ha iniziato già la preparazione per la nuova stagione che partirà ufficialmente il 17 luglio. Ma il prestito scade il 30 giugno, la questione riscatto diventa primaria. Distanza minima tra Lazio e Copenaghen. Lotito e Tare chiedono 5 milioni di euro, finora l’offerta dalla Danimarca si è fermata a 4 milioni. Il difensore incrocia le dita, vuole rimanere. É stato ritratto sui social durante uno degli allenamenti in preparazione alla prima di campionato (come mostrato sul profilo Instagram della società). I tifosi danesi sognano la sua permanenza. Da Roma invece, aspettano i soldi. C'è il rischio che il 30 giugno debba far ritorno a Formello, ma solo di passaggio. Rimane comunque fuori dal progetto di Sarri.