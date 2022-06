Lazio, Romagnoli ad Anzio: incontro con Cesar e tifosi scatenati

ANZIO - Alessio Romagnoli ad Anzio, suo paese d’origine. Dopo le vacanze a Ibiza ecco il ritorno in famiglia aspettando belle novità dal mercato. La trattativa per andare alla Lazio è in piedi, manca la chiusura definitiva. Vestire la maglia biancoceleste per lui, sarebbe la realizzazione di un sogno. Contratto in scadenza con il Milan, a Formello arriverebbe a parametro zero. Sui social è diventata virale la foto con Cesar, l’ex giocatore della Lazio. I due si sono incontrati in un noto ristorante della città. ‘Cesaretto’ avrà sicuramente parlato di mercato e del possibile colpo. I tifosi si sono scatenati: “Portalo da noi!”, scrivono in massa sotto il post Instragam. Per chiudere la questione servirà ancora un po' di pazienza. Il mercato entrerà nel vivo nei giorni che precederanno la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Chissà se i tifosi della Lazio potranno abbracciare Romagnoli sotto le Tre Cime di Lavaredo.