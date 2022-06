Lazio, Leiva va al Gremio: l’affare diventa ufficiale

BRASILE - Tutto fatto: Lucas Leiva è un nuovo giocatore del Gremio. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato del club brasiliano: “Lucas torna dopo 15 anni, la conferma c’è stata questa mattina. Il contratto è valido fino a dicembre 2023”. Il centrocampista ha salutato la Lazio con il contratto in scadenza. Tanta la voglia di ritornare in patria e chiudere la carriera nella società che lo ha lanciato nel grande calcio nel lontano 2005. “Tifosi tricolori, sono tornato dopo 15 anni per aiutare la società e tutti i giocatori”, le prime parole di Lucas pubblicate su Instagram. “Questo è il momento di unirci ancora di più per ottenere la promozione nell’élite del calcio brasiliano. Andiamo insieme!”. Liverpool e Lazio saranno per sempre le sue case "europee". Ma il cuore è rimasto al Gremio. Adesso la sua nuova avventura ha inizio.