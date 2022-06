Lazio, l’ex Leiva felice al Gremio: “Un sogno che si avvera”

PORTO ALEGRE - Felice come un bambino, Lucas Leiva. Si è presentato in conferenza stampa di presentazione con il Gremio con un sorriso stampato in viso. É tornato a casa dopo dieci anni di Liverpool e cinque di Lazio. Affare fatto dopo il contratto biancoceleste scaduto. Il ritorno nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio è stato sempre il suo sogno: “La mia famiglia mi motiva sempre. Il Gremio rappresenta l’inizio del mio sogno. Cosa mi ha fatto tornare? La voglia di poter ancora dare un contributo e l’intenzione di chiudere un ciclo della mia carriera da dove è iniziata”.

La nuova esperienza di Leiva

Fermo da maggio quando la Serie A si è conclusa, Lucas si è allenato in queste settimane per farsi trovare pronto. Il debutto è previsto il prossimo 19 luglio contro il Brusque. “I colloqui per un mio ritorno sono iniziati a febbraio e si sono intensificati verso la fine della stagione con la Lazio. Dopo molte discussioni è arrivato l’accordo. Il momento di tornare al Gremio era arrivato. Rappresentare questa squadra significa tanto per me”. Missione promozione nella massima serie brasiliana, Leiva è pronto.