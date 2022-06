Milinkovic-Luis Alberto, rebus Lazio: gli scenari

ROMA - Nessuno lo sa. Il ragionamento comprende Lotito, Milinkovic e Luis Alberto, gli interessati. Per ora sono della Lazio, ma cosa succederà da qui al 31 agosto, tutto o niente, non è pronosticabile. Basta un attimo, durante l’estate, per capovolgere pensieri e strategie, com’è successo ieri con la nuova missione di Tare a Londra. Sarri è stato avvertito da aprile e ha firmato il rinnovo all’inizio di giugno. La possibile cessione del gioiello serbo era stata messa in preventivo e quasi nella stessa maniera non si può escludere la partenza del numero 10. Mau, se potesse, si terrebbe Sergej, come aveva raccontato all’Allianz Stadium, metà maggio, dopo il pareggio con la Juve. «Ho parlato con il presidente e non sono così convinto che venga ceduto. E se proprio dovesse partire, andrà all’estero». La linea non è cambiata. Milinkovic verrebbe ceduto soltanto se il suo agente portasse una proposta irresistibile. Altri due aspetti sono conosciuti da tempo: non firmerà il rinnovo in scadenza 2024 con la Lazio e Mateja Kezman, il suo procuratore, non molla di un centimetro. Lavora per portarlo via subito. Contatti in Premier con tre o quattro club, ma la situazione è complessa, difficile portare offerte superiori ai 55-60 milioni. Ieri dalla Serbia è arrivata la notizia a sensazione: assalto da 80 milioni dei Blues. Non è vero. Ci sono stati dei colloqui, ma i Blues non si sono spinti sino a quella cifra. Dopo un paio d’ore l’altra indiscrezione legata al possibile nuovo viaggio di Tare a Londra. Sarebbe la seconda volta in quindici giorni.