Lazio, chi è Cancellieri: cresciuto con De Rossi, va da Sarri per esplodere

ROMA - Roma-Verona-Roma. Ecco il treno di ritorno per Matteo Cancellieri , pronto a vestire la maglia della Lazio. Di nuovo nella sua città natale dopo essere cresciuto prima nella Polisportiva De Rossi, poi nel settore giovanile della Roma. Indosserà la casacca biancoceleste agli ordini di Sarri. Ormai sembra tutto fatto l’affare con il Verona, club che lo ha accolto nel 2020 nell’affare che ha portato Kumbulla nella Capitale. Quattordici presenze, due gol e 1 assist nell’ultima stagione in Veneto. Ha segnato in Serie A la sua prima rete lo scorso 20 marzo contro l’Empoli. Prima di gol ne aveva fatti a valanga nella Primavera scaligera: 15 in 18 partite.

Lazio, preso Cancellieri del Verona

La voglia di crescere

Con Sarri inizia una nuova avventura. In tanti lo indicano come uno dei migliori giocatori italiani in rampa di lancio. Attaccante Under 21, lo scorso 4 giugno ha esordito anche con la Nazionale maggiore nei minuti conclusivi della partita contro la Germania. Attaccante esterno dal piede mancino, può fare anche la punta centrale. Sembra l’ideale per il tridente offensivo della Lazio: ala mancina, all’occorrenza vice Immobile come nove classico. Il suo idolo è stato sempre Daniele De Rossi. In un post su Instagram di qualche settimana fa ecco spuntare la foto con l’ex centrocampista della Roma direttamente scattata a Coverciano: “26 maggio 2022 e 14 marzo 2018”. La data riferita a quattro anni fa è per l’altra foto social: un giovanissimo Matteo si coccola la maglia numero 16 di De Rossi. Come dire: è passato un po’ di tempo, ora il mio sogno di stare con i grandi si è realizzato. I tifosi della Lazio gli hanno già dato il benvenuto sui social, il passato alla Roma è lontano e poco importa. Il ragazzo ha voglia di diventare grande con Sarri, che lo aspetta pronto a plasmarlo. La sua avventura in biancoceleste inizierà a giorni: già dal 5 luglio potrebbe partire per il ritiro di Auronzo di Cadore con il resto della squadra.