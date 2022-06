Lazio, Chelsea su Milinkovic. Muriqi, c'è l'Hull City

ROMA - Mobilitazione generale. Blitz, incursioni, tappe di mercato, sono giorni di fuoco per Lotito e Tare, pressati da Sarri. Il diesse, ieri sera, appena sceso dalla scaletta dell’aereo che lo ha riportato da Londra a Roma era sempre alle prese con il dilemma dell’estate: Milinkovic o non Milinkovic? Non c’è ancora una conclusione. Il Chelsea ne ha parlato con il manager del Sergente, Mateja Kezman. I contatti esplorativi sono certificati. Il primo viaggio di Tare a Londra, nella quattro giorni 14-17 giugno, era servito per incontrare i dirigenti dei Blues ed effettuare sondaggi multipli in uscita (per Sergej) e in entrata (per Loftus-Cheek ed Emerson). Il secondo viaggio di Tare a Londra, terminato 24 ore fa, è servito per dare continuità alla corrispondenza di mercato. Dalla Serbia, martedì, era rimbalzata la notizia dell’assalto da 80 milioni del Chelsea per Sergej. L’indiscrezione del viaggio londinese di Tare aveva scatenato boati di mercato. L’assalto è stato smentito. Il Chelsea ha dato il via alle operazioni in entrata da pochi giorni, riguardano altri reparti. Non è escluso che si faccia avanti ufficialmente per Milinkovic, ma non sono ipotizzabili proposte superiori ai 55-60 milioni. Vale per tutti i club interessati. Forse solo il Newcastle si spingerebbe oltre, ma non è meta gradita dal Sergente, almeno per ora.