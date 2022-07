Cabral saluta la Lazio: “Ritorno allo Sporting, ho dato tutto”

ROMA - Jovane Cabral saluta la Lazio. Lo fa direttamente da Capoverde in un’intervista rilasciata a JN. I sei mesi di prestito a Formello sono scaduti, l’opzione di riscatto non è stata esercitata. Finite le vacanze tornerà allo Sporting Lisbona: “Ho un contratto lì, ci vediamo presto. Qualsiasi cosa voglia fare il club, sono pronto a rispettarla. In testa ho l’obiettivo di essere il giocatore più professionale di tutti. L’importante è crescere ogni stagione. Alla Lazio è stata un’esperienza molto bella, ma non sempre impari giocando poche partite. Sono stato solo un’opzione per Sarri e ho rispettato questa scelta. Di sicuro non credo che nessuno abbia pensato qualcosa di negativo sul mio comportamento. Ho dato tutto sia in allenamento che in partita”. La Lazio ha preso Cancellieri, Cabral lo ha lasciato andare. I piani in attacco sono cambiati.