Lazio, Reina risolve il contratto: tornerà in Spagna

ROMA - Pepe Reina lascerà la Lazio . Il portiere spagnolo ha deciso di risolvere il proprio contratto con la società biancoceleste che scadeva nel 2023. Il rinnovo per un'altra stagione era scattato automaticamente al raggiungimento della qualificazione in Europa League, ma le strade di Reina e della Lazio sono destinate a separarsi . Il portiere, classe 1982 è destinato a tornare in Spagna.

Reina, 54 presenze con la Lazio

La Lazio, che ha già salutato Strakosha (anche lui in scadenza), si ritrova ora senza portieri. La società biancoceleste sta portando avanti la trattativa con l'Atalanta per Carnesecchi, ma ora sarà chiamata a chiudere due operazioni, per regalare a Sarri una nuova coppia di numeri uno. Reina è arrivato alla Lazio l'estate del 2020 dal Milan. Con la maglia biancoceleste ha collezionato 54 presenze. In Italia ha giocato anche con Napoli e Milan.