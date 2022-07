Lazio, corsa per un portiere: Sarri ha solo giovani

ROMA - La stagione della Lazio sta per partire, domani il via ufficiale con le visite mediche. Tra tre giorni poi, la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Maurizio Sarri rischia di partire per la preparazione senza portieri. Via Strakosha, da ieri ufficialmente giocatore svincolato, e con Reina a un passo dal trasferimento al Villarreal. Porta scoperta in attesa di novità dal mercato.