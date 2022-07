Patric rinnova con la Lazio fino al 2027: è ufficiale

Patric proseguirà nella Lazio la propria carriera

Dopo aver militato - a livello giovanile - tra le fila di Real Murcia e Villarreal, Patricio Gabarrón Gil, difensore centrale e all'occorrenza terzino destro o esterno di centrocampo sulla medesima fascia, è stato acquistato dal Barcellona nel 2008, all'età di 15 anni. Con i blaugrana, oltre alle 87 presenze - condite da 4 gol - nella squadra B, si è tolto la soddisfazione di esordire con i big all'epoca allenati da Gerardo Martino nella fase a gironi di Champions in occasione della sconfitta per 2-1 contro l'Ajax. Nel 2015 il passaggio alla Lazio, club di cui si appresta a difenderne i colori per l'ottava stagione consecutiva e per il quale ha sin qui collezionato 155 gettoni arricchiti da tre reti.