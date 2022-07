Lazio, si sfoltisce la rosa: Adekanye va al Go Ahead Eagles

ROMA - “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye alla Go Ahead Eagles Voetbal BV”. Questo il messaggio apparso sul sito ufficiale biancoceleste che annuncia la cessione dell’attaccante classe ’99. Una manciata di presenze con la maglia laziale, poi i prestiti poco fortunati al Cadice, ADO Den Haag e Crotone. La sua esperienza a Formello è finita, Bobby torna in Olanda per accasarsi con club di Deventer, che milita nella massima divisione olandese. Ricomincia dall’Eredivisie dopo aver vestito la maglia del PSV nel settore giovanile. Tare lo prelevò nel 2019 dal Liverpool. Non è mai riuscito ad imporsi alla Lazio, ora cerca fortuna altrove.