Lazio, via anche Vavro: ufficiale la cessione al Copenaghen

ROMA - Giornata di addii in casa Lazio. Dopo la cessione di Adekanye, arriva anche quella di Denis Vavro. "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il calciatore Vavro Denis alla FC Copenaghen". Si chiude così la storia tra il difensore slovacco e il club biancoceleste. Denis già negli ultimi sei mesi aveva giocato in quello che era stato il suo ex club prima dell'arrivo nella Capitale. Il 30 giugno prestito scaduto, il rientro in patria per qualche giorno di vacanza e quella frase (poi ritrattata) che aveva fatto infuriare tutti a Formello. Accordo trovato tra le due società, non si conoscono al momento le cifre dell'affare. La Lazio comunque saluta Vavro a titolo definitivo e continua la sua missione di sfoltimento della rosa.