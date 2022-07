Lazio, Vicario aspetta il via. In corsa anche Maximiano

ROMA- Assalti lanciati e ritirati, piani pensati e capovolti, ribaltoni. Il mercato della Lazio, in parte una baraonda forse mai vista, cambia di giorno in giorno. Si sblocca e blocca. La vicenda portiere si è complicata per il continuo rifiuto dell’Atalanta a cedere Carnesecchi per meno di 18 milioni, nonostante il pressing del portiere dell’under 21. Lotito si è lanciato quasi contemporaneamente su Maximiano del Granada e Vicario dell’Empoli. Il portoghese lunedì era bloccato, quasi fatto. Ieri mattina c’è stata una call conference, non si è arrivati alla conclusione per differenze di valutazione sulle condizioni dell’affare. Maximiano ha una clausola di 25 milioni, poteva essere preso in prestito con diritto di riscatto. Erano in via di programmazione le visite, sono state bloccate. In Portogallo danno Maximiano in orbita Barcellona dopo che Neto è finito fuori squadra (c’è stato un tentativo laziale), su di lui ci sarebbe anche il Napoli. E Lotito, che lunedì si era lanciato di nuovo su Vicario, ieri ha continuato a trattare con Corsi. Era l’alternativa a Carnesecchi. L’intesa con i toscani resta vicina, ma neppure per Vicario si è ancora chiuso. Le distanze si erano ridotte, devono colmarsi. Corsi chiede 15 milioni, anche 13 più 2 di bonus. Lotito inizialmente ne aveva offerti 10 più 2 di bonus. Non vorrebbe andare troppo oltre, cerca di risparmiare il più possibile per chiudere le operazioni che mancano e non esagerare con le spese dopo gli arrivi di Marcos Antonio (8 milioni più 2 di bonus) e Cancellieri 7 milioni più 1,5 di bonus da riconoscere tra un anno al Verona).