Lazio, Casale a un passo: al Verona 7 milioni più bonus

ROMA - In attesa di novità sul fronte Alessio Romagnoli, la Lazio chiude il suo secondo colpo in difesa. Dopo l'acquisto di Gila dal Real Madrid Castilla, è infatti a un passo anche la chiusura per il centrale del Verona Nicolò Casale . L'operazione si dovrebbe concludere a breve sulla base di 7 milioni più bonus che finiranno nelle casse dell'Hellas , da cui i biancocelesti hanno già acquistato Matteo Cancellieri.

Sarri aspetta Casale

Una buona notizia per Sarri, impegnato nel ritiro ad Auronzo di Cadore: dopo Gila e Casale adesso il tecnico si aspetta dei passi in avanti per quanto riguarda l'ex capitano del Milan e soprattutto sul fronte portieri, dal momento che allo stato attuale i biancocelesti non hanno né il primo, né il secondo, dopo gli addii di Strakosha e Reina.