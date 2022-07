Lazio, Muriqi al Bruges: Tare svela le cifre dell’affare

ROMA - La Lazio piazza un importante colpo in uscita, Vedat Muriqi va al Bruges. Ieri le prime indiscrezioni sull’affare, poi la conferma del ds biancoceleste Igli Tare ai microfoni del portale kosovaro Nacionale: “Muriqi va al Bruges, sì, per 11 milioni e non per nove come è stato detto”. Trasferimento a titolo definitivo, il Pirata tornerà dalle vacanze (più lunghe dopo gli impegni con la sua nazionale) senza passare per Formello. Il riscatto con il Maiorca non è andato a buon fine dopo i sei mesi in prestito in Spagna. Per lui inizia una nuova avventura tra le fila del Bruges. La Lazio ormai è il passato, proverà a conquistare il Belgio dopo aver lanciato ottimi segnali in Liga.