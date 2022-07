Lazio, ufficiale l'arrivo di Casale: il comunicato

ROMA - "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Casale proveniente dall’Hellas Verona Football Club". Ecco l'annuncio del club biancoceleste che rinforza la difesa con la chiusura dell'affare con il Verona. Le cifre: 7 milioni di euro più 3 di bonus. Sarri ha così il difensore che aveva già messo nel mirino a gennaio. Casale, in mattinata, ha svolto le visite mediche in mattinata nella clinica Paideia. Poi ha svolto i test atletici all'Isokinetic. Nelle prossime ore volerà ad Auronzo di Cadore per raggiungere i suoi nuovi compagni e iniziare, anche sul campo, l'avventura alla Lazio. Sarri lo aspetta.