Lazio, è giallo Muriqi: con il Bruges non si chiude

ROMA - Sembrava tutto fatto, poi la brusca frenata. Vedat Muriqi-Bruges rischia di saltare. Il giocatore della Lazio era volato in Belgio per svolgere le visite mediche e firmare. Poi il giallo: non ha superato i test, situazione poco dopo smentita. Si racconta invece di un ripensamento da parte della società belga. Non sarebbero più convinti della formula: vorrebbero il prestito e non l'acquisto a titolo definitivo. Su queste basi però, difficilmente si farà. La Lazio vuole fare cassa, aveva detto sì ad un’offerta di circa 11 milioni di euro.