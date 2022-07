Lazio, riecco Muriqi: visite in Paideia, poi cerca sistemazione

ROMA - E alla fine Vedat Muriqi è tornato a Roma. Visite mediche in mattinata alla clinica Paideia per l’attaccante kosovaro che negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito al Maiorca. Stava per andare al Bruges, poi dopo i controlli medici in Belgio il dietrofront del club. Ha fatto ritorno in Turchia (sua seconda casa), ieri sera ha condiviso una foto scattata in aereo che ne preannunciava il ritorno nella Capitale. Dopo i test non salirà ad Auronzo di Cadore come si pensava fino a qualche ora fa. Inizierà la preparazione a Formello. Rimane in attesa di una sistemazione. Potrebbe riaffacciarsi il Maiorca, ma solo se la Lazio abbasserà le pretese economiche. Per ora il Pirata si allenerà a parte aspettando di conoscere il proprio futuro.