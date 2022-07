Lazio, Romagnoli è arrivato a Fiumicino: "Finalmente"

ROMA - Alessio Romagnoli è a Roma e presto sarà un nuovo giocatore della Lazio . Come documentato anche dal club capitolino con un video pubblicato sui social, l'ex Milan è atterrato a Fiumicino nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, e ha posato con la maglia biancoceleste per la prima foto della sua nuova avventura. Qualche selfie coi tifosi che lo aspettavano e una parola: "Finalmente" , a testimonianza della voglia che aveva di vestire i colori della sua squadra del cuore. Martedì mattina alle ore 8 svolgerà le visite mediche in Paideia.

Romagnoli è della Lazio

Trattativa chiusa, da giorni si attendeva solo l’appuntamento ufficiale in Paideia. Ora c’è anche quello. Dopo mesi di trattative finalmente la chiusura con il difensore tifoso laziale che si è svincolato dal Milan. Decisivo l’ultimo incontro tra Claudio Lotito e Rafaela Pimenta, avvocato che fa parte della scuderia di Raiola. Romagnoli dopo i test in Paideia partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore: inizierà ufficialmente la sua avventura con la Lazio, i tifosi saliti in Veneto non vedono l’ora e preparano l’accoglienza. C'è fermento sotto le Tre Cime di Lavaredo, si attende solo l'arrivo del difensore che tifa biancoceleste fin da bambino.