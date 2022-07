Lazio, Romagnoli sulle orme di Nesta: scelto il numero 13

Romagnoli, il tredici come Nesta

Romagnoli confessò una vera e propria passione per Alesandro Nesta. "Lo vedevo sempre come capitano e avevo anche il suo poster in camera". Un legame forte, che la Lazio ha celebrato svelando il numero di maglia scelto dall'ex capitano del Milan. Alessio Romagnoli indosserà il numero tredici. Lo stesso che Nesta portava con orgoglio negli anni in cui indossava la fascia di capitano e alzava al cielo i trofei più importanti della storia laziale. "Secondo me lui è stato il più forte di tutti - conclude Romagnoli - e mai nessuno sarà come lui".