Lazio, Maximiano è ufficiale. E lui si allena già ad Auronzo

ROMA - "La S.S. Lazio informa di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maximiano Arantes Luis Manuel proveniente dal club spagnolo Granada CF". Ecco il comunicato ufficiale della società biancoceleste riguardante l'affare che ha portato il nuovo portiere alla corte di Maurizio Sarri. Il portoghese è sbarcato ieri nella Capitale per le visite mediche. In nottata poi, l'arrivo ad Auronzo insieme a Romagnoli e Gila. Stamattina subito in campo agli ordini dei preparatori Grigioni e Nenci. Iniziata la sua nuova avventura, c'è attesa tra i tifosi per vederlo all'opera. Magari già domani in campo per la seconda amichevole del ritiro.