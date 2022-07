Lazio, per Romagnoli lieve affaticamento: debutto rinviato contro la Triestina

Dov'è Romagnoli? Che fine ha fatto? I tifosi, quanto i cronisti, se lo chiedevano con insistenza. Vogliono seguirlo da vicino ogni giorno del ritiro rimasto, che siano prove tattiche o partita. Ieri non è stato possibile, lo hanno visto solo quelli arrivati in anticipo allo Zandegiacomo per l'amichevole del pomeriggio. Cronometro in mano, stava recuperando la mattinata persa con un lavoro atletico differenziato. Test di Cooper un attimo prima iniziasse il secondo test estivo contro il Dekani. Esordio rinviato a domenica contro la Triestina (sempre alle ore 18). Romagnoli, da quando ha raggiunto Auronzo, è diventato il motivo

d'interesse principale dei laziali, entusiasti del suo acquisto, atteso con impazienza, cancellata dalla fumata bianca di pochi giorni fa. Il difensore ha accusato un leggero affaticamento all'adduttore, nulla di grave, più che altro uno strascico di un vecchio infortunio alla coscia rimediato con la maglia del Milan. Soltanto palestra di mattina. Poche ore dopo, intorno alle 17, ha rassicurato ed è tornato in campo per svolgere una corsa a parte. Il rientro negli spogliatoi mentre gli altri cominciavano il riscaldamento.

Romagnoli al lavoro

Insieme a lui c’era soltanto Akpa Akpro, rimasto fuori dai calciatori impiegati contro gli sloveni. Come l’ivoriano anche Moro, Bertini, Ruggeri e Marinacci, staccati dal resto della squadra da quando sono stati aggiunti alla rosa i nazionali e i nuovi acquisti. Gruppone da 31 giocatori, ora regna l'abbondanza e si può fare a meno dei baby e di qualche infortunato. Con Romagnoli tra gli assenti, certo, per i tifosi in tribuna non è stata la stessa cosa. L'hanno aspettato di notte, acclamato al momento del suo arrivo sotto le Tre Cime in compagnia di Gila e Maximiano, gli altri due innesti che avevano trascorso la giornata precedente in Paideia per le visite mediche. Oggi il centrale dovrebbe riaggregarsi, le sue condizioni non preoccupano anche se il muscolo verrà tenuto sotto controllo. È stata concessa mezza giornata di riposo: pomeriggio libero per tutti, da domani si riprenderà a pieno ritmo con due sedute (10.30 e 17).