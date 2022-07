Mossa Provedel, c’è solo la Lazio

INVIATO AD AURONZO - Pensa solo alla Lazio, giorno e notte, chi non lo farebbe? Ivan Provedel, 28 anni, una gavetta di carriera, ha l’occasione della vita e non vuole perderla. Lo ha detto allo Spezia, tutti sanno qual è la sua scelta e spera di essere accontentato. Provedel ieri pomeriggio non era in campo alla Raiffeisen Arena di Bressanone, lo Spezia ha perso 2-1 contro il Bochum, il portiere non ha partecipato all’amichevole. E’ in ballo il trasferimento in biancoceleste, lo assorbe. Ad Auronzo ieri giravano voci di chiusura imminente, al massimo entro oggi. Non sono arrivate conferme. Lotito ha offerto 2 milioni per Provedel, in scadenza nel 2023, non si spinge oltre i 3 milioni. Lo Spezia chiede 5-6 milioni, deve riconoscere il 50% dell’eventuale vendita all’Empoli. E’ stallo sul prezzo. La mossa di Provedel costringe lo Spezia ad una riflessione profonda, tenere un giocatore scontento o disilluso non è mai un affare. Al di là della trattativa con Lotito, il club ligure da giorni valuta papabili sostituti di Provedel (da Sirigu, svincolato, al prestito di Carnesecchi dell’Atalanta, che sarebbe pronto ad ottobre). Provedel è la scelta di Sarri, l’aveva individuato come secondo già nei mesi scorsi, quando aveva chiesto l’acquisto di Carnesecchi. Altre soluzioni per il momento sono solo ipotesi. Piace Terracciano della Fiorentina, non ci sono stati contatti. Già a marzo era stato proposto Silvestri dell’Udinese, valutato dal diesse Tare, è arrivato il no di Sarri. Se saltasse Provedel potrebbero essere presi in considerazione portieri da acquistare in prestito.