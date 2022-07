Lazio-Acerbi, in ballo il futuro: ecco tutti gli scenari

AURONZO - Francesco Acerbi e Claudio Lotito hanno parlato di futuro insieme. Il confronto è accaduto domenica sera durante la cena di squadra: dieci minuti di dialogo per cercare una soluzione che faccia tutti contenti. Il giocatore rimane in uscita dalla Lazio. E con l’effetto domino dei difensori (Koulibaly al Chelsea e De Ligt al Bayern Monaco), Acerbi potrebbe trovare posto tra Napoli e Juve . Senza escludere le piste che portano a Milan o Inter.

Acerbi, il futuro in dieci giorni

Il difensore nei prossimi dieci giorni deciderà con il suo agente Pastorello il da farsi. Se non dovessero arrivare offerte all’altezza potrebbe anche decidere di rimanere a Roma. Certo, giocare con Romagnoli, altro mancino, sarebbe complicato. E in ballo c’è sempre la rottura con gli ultras della tifoseria, situazione che ormai va avanti da mesi. Permanenza difficile, ma non impossibile. Acerbi ha tre anni di contratto e Lotito non ha intenzione di svenderlo.